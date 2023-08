Darije Kalezic: ‘Nog altijd een sterke band met De Graafschap’

interview Achterhoek verliest verbinder met vertrek Jan Bart Wilschut: ‘We gaan kapot aan mensen die alleen wat vinden en niet meer vragen’

De man van de verbinding verlaat de Achterhoek. Jan Bart Wilschut (59) – voormalig wethouder, bestuurder en bemiddelaar – zet na het overlijden van zijn partner een nieuwe stap in zijn leven. ,,Ik ga in verdriet, maar ik heb het volste vertrouwen in de toekomst.”