De dekselse Pier kiest voor forse ingrepen én hij staat nog recht overeind

Wil jij straks bijen en vlinders in je tuin? Dan kun je deze planten beter links laten liggen

Met bijen en vlinders is het niet best gesteld. Deze winter stierf volgens de Bijenstichting naar schatting zo’n 37 procent van de honingbijen. Ook de wilde bij heeft het volgens Milieu Centraal moeilijk. Tijd om je tuin of balkon bijvriendelijk in te richten.