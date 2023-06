De Graafschap: Jan Vreman of Alfons Groenendijk wordt de nieuwe trainer

Oud-burgemees­ter Nebelo op 66-jarige leeftijd overleden

Peter Nebelo, de voormalig burgemeester van Bocholt, is overleden. Nebelo was liefst 16 jaar burgemeester van de Duitse grensstad en zorgde bij zijn aantreden in 2004 voor een behoorlijke schok door als sociaaldemocraat te winnen in een CDU-bolwerk.