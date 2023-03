De Graafschap moet bezuinigen en gaat selectie inkrimpen

Snoeiharde zwanenzang als einde van Aaltense muziektem­pel: ‘Dit zat er al een tijd aan te komen’

Acht jaar lang heette het voormalige De Pol in Aalten De Hofnar. Uitbater Frank Wensink trekt de stekker er uit, onder meer vanwege de hoge energielasten. Temple of Rock is het laatste festival. ,,Doodzonde. Maar ik begrijp het wel.”