De Graafschap richt zich na vieren van carnaval op FC Eindhoven, De Jong ontbreekt

De selectie van De Graafschap ging maandag, een dag na de 2-0-zege op Roda JC, Doetinchem in om met zijn allen te carnavallen. Interim-trainer Richard Roelofsen, die voorlopig de taken overneemt van de zieke Adrie Poldervaart, dacht er niet aan om die activiteit te schrappen vanwege de uitermate teleurstellende veertiende plaats waarop de club staat in de Keuken Kampioen divisie.

,,We gebruiken carnaval al een paar jaar als teamactiviteit”, zegt Roelofsen. ,,Ik heb ook de verhalen gehoord van andere clubs die het lastig vonden om dat te vieren terwijl ze hadden verloren. Wij hadden dan het geluk dat we van Roda hadden gewonnen. En de festiviteiten de dag erop in de stad bracht een bepaalde sfeer in de ploeg waar we naar op zoek waren. Even een nieuw begin waardoor we weer de stap naar boven kunnen zetten. Iedereen was goed verkleed. Ik was als clown en heb er heel goed voor gezorgd dat ik onherkenbaar was, haha. Het was een leuk feestje. FC Twente-trainer Ron Jans zei het vorige week mooi. Je bent ook mens en het moet niet zo zijn dat je door slechte resultaten dingen moet laten. Dat is in deze groep best wel een issue. De spelers hebben behoefte aan teambuilding.”

De Graafschap moet tegen FC Eindhoven de overwinning op Roda JC een passend vervolg geven om via de competitie kansrijk te blijven voor een plek in de play-offs om promotie naar de eredivisie. FC Eindhoven staat beduidend hoger op de ranglijst dan De Graafschap (zesde om veertiende), maar verloor de laatste vier wedstrijden.

,,Wij zijn zelf ook nog niet zo stabiel om te kunnen denken dat we daar maar even gaan winnen”, vertelt Roelofsen. ,,Wel reizen we met een heel goed gevoel af naar Eindhoven. We kunnen ons weinig misstappen meer veroorloven. Bij een nederlaag wordt plaatsing voor de play-offs via de competitie heel lastig. In dat geval hebben we natuurlijk nog de vierde periodetitel, maar ook daarin wachten een paar flinke uitdagingen.”

Ajax

De Graafschap is ook in de ban van de thuiswedstrijd tegen Ajax, donderdag in de kwartfinales van de KNVB-beker. Vrijdagmiddag stonden er honderden supporters bij De Vijverberg in een poging een kaartje te bemachtigen voor de kraker. De club zat in 2009 (0-1-nederlaag na verlenging tegen FC Twente) voor de laatste keer bij de laatste acht in de beker.

,,Het is prachtig om te zien hoe de wedstrijd tegen Ajax hier leeft”, aldus Roelofsen. ,,Maar bij ons ligt de focus volledig op het duel met FC Eindhoven. Morgen is voor ons een stuk crucialer, want het grote doel is plaatsing voor de play-offs. Ajax is echt een bonuswedstrijd. Het is sowieso al bijzonder dat we zo ver zijn gekomen in de beker.”

De Jong trainde donderdag gewoon mee bij De Graafschap, maar hij is desondanks niet fit genoeg om te kunnen spelen tegen FC Eindhoven. Joel Valencia ontbrak op de aflsuitende training vanwege ziekte en is nog een twijfelgeval. De Graafschap treedt waarschijnlijk aan in een ongewijzigde opstelling. Xandro Schenk en Devin Haen behouden in elk geval hun basisplaats. Jan Lammers is nog niet hersteld van een blessure.

FC Eindhoven-De Graafschap begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Ingmar Oostrom.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Fortes, Schenk, Hillen, Büttner; Kaak, Brittijn, Neghli; Korte, Haen, Önal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.