De Graafschap stelt Charlison Benschop niet op vanwege ‘prestatiecontract’

Brandweer­mu­se­um laat kinderen blussen zoals Sietse en Hielke dat doen

Om vooral kinderen, maar ook volwassenen, meer informatie te geven over brandveilig leven, staat op woensdag en donderdag de Kameleonrace van de Veiligheidsregio Fryslan in het brandweermuseum in Borculo. Met een spel gebaseerd op de boeken over de Friese Sietse en Hielke.