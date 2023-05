De Jong vervangt Neghli bij De Graafschap tegen MVV: ‘Ik hoef de spelers niet op te peppen’

Borne heeft er in een klap vijf winkels bij (al is het maar tijdelijk)

Hoe het is een winkel in hartje Borne te hebben? Vijf ondernemers krijgen de kans dat alvast een beetje te ervaren. Ze mogen gratis vier zaterdagen gebruik maken van een leegstaand pand. Martine Makkink en Enrico Blom waren er snel bij. „Maar het is geen winkeltje spelen.”