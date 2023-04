Delen van drukke weg tussen Aalten en Winterswijk weken op slot

Henk (64) en Rien (60) genieten van monsterlij­ke MTB tocht door de Achterhoek: ‘Groepje malloten die dit leuk vindt’

Zweetdruppels sijpelend over het voorhoofd, modderspetters tot achter de oren en een afgepeigerde gelaatsuitdrukking. Nee, een ding is zeker: de 100 kilometer lange monstertocht op de mountainbike door de Achterhoek is geen kattenpis.