Deze Montferlanders werden tijdens de intjesregen zélf verrast met een feestelijke mededeling

Winterswij­ker zonder rijbewijs al bier drinkend betrapt in verkeer: ‘Zijn auto is in beslag genomen’

Een Winterswijker zat, al bier drinkend, achter het stuur van zijn auto. Opmerkelijk feit: hij had zijn rijbewijs even geleden al had moeten inleveren voor een eerdere overtreding. ,,Toen collega’s dat zagen, hebben ze meteen ingegrepen”, zegt wijkagent Willem Saris.