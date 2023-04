Dit is het geheim achter het mannetje dat iedere dag op de voorpagina van De Gelderlander staat: is het ook tijd voor een GP-vrouwtje?

Bevrij­dings­con­cer­ten van The Royal Canadian Mounted Police in Oude IJssel­streek: ‘Er is hier zoveel gebeurd, dat moeten we gedenken’

De naam van de organisatie zegt het al: ‘Opdat wij niet vergeten’. Onder die noemer staat de eerste week van mei in Oude IJsselstreek in het teken van bevrijding, vrijheid en herdenken. Met concerten van The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Pipes, Drums and Dancers wordt aandacht gevraagd voor de Tweede Wereldoorlog in de Achterhoek.