Doesburgse schrijft gemeenteraad brief over ‘absurd’ parkeerbeleid mindervaliden: ‘Niet rechtvaardig’

EENS EEN TUKKER Tukker Frank (46) is de Schwarzen­eg­ger onder de Zuidas-advocaten

Frank ter Huurne (46) stond vorig jaar met ontblote torso in het fitnessblad Men’s Health. De advocaat is trots op zijn afgetrainde lijf en ‘sixpack’, terwijl hij vroeger in Haaksbergen vooral actief was in de horeca en weinig aan sport deed.