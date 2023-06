Doetinchemse hockeyer David Huussen in Oranje

Oneerlijk? Dit is waarom Joop (82) wordt gekort op zijn pensioen, en iemand die nooit werkte wél 100 procent krijgt

Gepensioneerden die in het buitenland hebben gewerkt, worden vaak gekort op hun AOW. Maar wie nooit betaald werk heeft verricht en in Nederland woont, krijgt de volle mep. Onrechtvaardig, reageerden veel lezers op het verhaal van Joop Beuting over zijn AOW-gat eerder in De Gelderlander. Het ministerie van Sociale Zaken legt uit waarom daarvoor in 1957 is gekozen.