Drie Doesburgers krijgen koninklijke onderscheiding; vakbondsmannen en steunpilaar voor moskee

Eibergse samboster Naomi Overkamp in oktober naar World Combat Games in Saoedi-Ara­bië

De Eibergse Naomi Overkamp heeft zich na het behalen van brons op het EK sambo in Israël gekwalificeerd voor de World Combat Games in Riyadh, Saoedi-Arabië in oktober. Vorige week vloog de sportster met Sambo Team NL naar Tel Aviv. In Haifa verdedigde Overkamp haar bronzen medaille van het EK een jaar eerder in Novi Sad, Servië.