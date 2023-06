Drugspand gesloten midden in Doetinchemse woonwijk

Dianne had na ziekte de moed opgegeven: ‘Maar dankzij Buddy zing ik weer!’

Het is afgelopen! Dit was het dan, nooit meer zingen en optreden. De Borculose zangeres Dianne Marsman had de moed opgegeven, nadat ze werd getroffen door het noodlot. Maar nu zingt ze dankzij Buddy Wendersteyt weer de sterren van de hemel. „Een nieuw begin!”