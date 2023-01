Drukke nacht in Achterhoekse ziekenhuizen, maar niet door vuurwerkslachtoffers

Wel helmen, geen lachgas en waarschijn­lijk een boerenpro­test: dit kunnen we in 2023 in Twente en de Achterhoek verwachten

De start van het nieuwe jaar betekent voor sommige zaken het definitieve einde of juist een nieuw hoofdstuk. Of het boerenprotesten zijn, een helmplicht, Oekraïense oorlogsvluchtelingen, de finale van de Nations League of de nieuwe hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Wat kunnen we in 2023 verwachten?

