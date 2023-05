Duitser gaat door het lint op auto van vriend in Winterswijk: ‘Hör auf!’

Wethouder Wim Wassink in het nauw door Groenlose­weg: raad stemt tegen herinrich­ting

Wethouder Wim Wassink is donderdagavond flink in het nauw gekomen over de versmalling van de Groenloseweg. De meerderheid van de raad in Winterswijk stemde tegen de geplande versmalling naar 5,80 meter.