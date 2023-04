Een Buick uit 1929 steelt de show bij het oldtimerevenement in Aalten: ‘Het poetsen kost je een dag’

indebuurt.nl Mazen Ali (34) knipt en scheert vanuit zijn caravan: 'Dit is de toekomst'

Een mobiele barbershop: dat is de toekomst als het aan de Doetinchemse Mazen Ali (34) ligt. Het koste hem een jaar klussen, maar sinds oktober knipt Mazen vanuit zijn caravan in twee wijken in Doetinchem. Elke dinsdag staat hij op de Huet en elke vrijdag en zaterdag bij Overstegen. Hij vertelt hoe dat is.