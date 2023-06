Ellen ten Damme is in Winterswijk de dodelijke ‘gifmenger’ van Romeo en Julia

Bronck­horst wil windmolens tóch hoger en op meer plekken: ‘Dit is onaccepta­bel’

Windmolens in Bronckhorst mogen hoger worden dan 150 meter én op meer plekken komen dan alleen in Eldrik. Dat is een ommezwaai ten opzichte van eerder vastgestelde regels. Actiegroepen zijn boos en teleurgesteld. Donderdag wordt tijdens de politieke avond van Bronckhorst gepraat over het voorstel.