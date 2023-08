Ellen ten Damme steelt de show in natte en drassige steengroeve Winterswijk

Verwoesten­de brand in huis Silvolde waarbij hond overleed is niet aangesto­ken

De brand die eind mei woedde in een woning aan de Kwartelstraat in Silvolde is niet aangestoken. Dat laat de politie weten na uitgebreid onderzoek. De bewoonster en directe buurman raakten dakloos door het verwoestende vuur.