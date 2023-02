Eringa wil in gesprek met Slingeland en SKB na ‘waarschuwing’: ‘Antwoord gegeven op een vraag’

met videoPier Eringa, bestuursvoorzitter van Gelre Ziekenhuizen, wil in gesprek met zijn collega’s van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk. Dit om uit te leggen wat hij bedoelt met zijn ‘waarschuwing’ aan beide Achterhoekse ziekenhuizen.