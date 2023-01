Evenementenhal in Winterswijk: eerder afgewezen plan weer uit de la gehaald

update | met video Brandweer redt 60 varkens uit mestput nadat stalvloer het begeeft: boer flink geschrok­ken; één dier overleden

Op de Lamstraat in Toldijk zijn zaterdagochtend zo'n zestig varkens in een mestput gevallen nadat de stalvloer het had begeven. De brandweer is erin geslaagd alle dieren uit de benarde situatie in de put te bevrijden. Een dier heeft de val in de put niet overleefd. i

28 januari