Expert uit Wageningen waarschuwt voor blauwalg in kleiput: ‘Deze plas is een tijdbom’

Vervolgon­der­zoek voor nieuw zwembad in Didam: wát voor bad moet er komen en voor wie?

Komt er nou wel of niet een nieuw zwembad in Didam? Die vraag blijft nog even boven de markt hangen. Eerst moet een haalbaarheidsonderzoek uitwijzen of er behoefte is aan een kleinschalig bad én of de kosten hiervoor op te hoesten zijn.