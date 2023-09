Extreme warmte in september: scholen halen tropenrooster uit de kast

Een uniek kijkje in bijzondere gebouwen, een drugsapo­theek en juichen langs de singels: dit is er allemaal te doen dit weekend

Niet alleen de scholen zijn deze week weer begonnen. Dat geldt ook voor de activiteiten in en om Enschede. Het is september en dat betekent een boordevolle agenda. Er is enorm veel te doen, komend weekeinde. Van Tuckerville tot een kijkje in de matzefabriek. Een overzicht: