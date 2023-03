FC Winterswijk haalt uit bij RKHVV, kater voor Longa’30, pijnlijk verlies voor Silvolde en Westervoort klopt Viod in topper

VIERDE DIVISIE B

Longa’30-HVCH 1-2 (0-0). 1-0 Thom Berendsen.

Longa'30 is bezig aan een zeer slechte serie. De Lichtenvoordenaren wonnen voor de zesde wedstrijd op rij niet. Tegen HVCH uit het Brabantse Heesch kwam de ploeg van trainer Dennis van Toor in de 55ste minuut door Thom Berendsen op een 1-0 voorsprong, maar de gasten bogen de achterstand in de slotfase om in een overwinning.

,,Ongelooflijk dat wij deze wedstrijd hebben verloren", vertelde Longa-trainer Van Toor. ,,Die gasten hebben echt gezwijnd. Wij hebben enorm veel kansen gemist en meerdere keren de paal en de lat geraakt.”

Moerse Boys-Silvolde 1-0 (0-0).

Silvolde verloor in Klein-Zundert van concurrent Moerse Boys. Silvolde heeft nu nog slechts vier punten voorsprong op een rechtstreekse degradatieplaats. De ploeg van trainer Rob Haveman staat nu vijf punten achter op de ‘veilige’ twaalfde plaats.

,,We hadden Moerse Boys op tien punten willen zetten, maar dat zijn er nu nog maar vier", zei Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,We hebben te weinig gebracht, maar de nederlaag is onnodig. Moerse Boys is één keer voor onze goal geweest. Voorlopig kijk ik vooral naar plek veertien. En niet meer naar de veilige twaalfde plek.”

EVV-RKZVC 2-1 (1-0). 1-0 (pen.) Bjorn Stassen (pen), 1-1 Björn Doppen, 2-1 2-1 Jordi Beelen.

Het Zieuwentse RKZVC blijft moederziel alleen onderaan staan in de vierde divisie B. In het Zuid-Limburgse Echt leed de ploeg van trainer Arjen Nijman de vijftiende nederlaag in twintig duels. De achterstand op nummer vijftien Moerse Boys bedraagt nu vijf punten.

RKZVC was nog dicht bij een punt, maar bij een 2-1 achterstand schoot Sjors Storkhorst een vrije trap op de paal. ,,Het wordt nu met de week lastiger", aldus Nijman. ,,We hebben onszelf hier tekortgedaan. Door een blunder van onze keeper Joël Payers kwamen we met 1-0 achter, maar na de 1-1 waren we dominant en hadden we ook de kansen om te winnen.”