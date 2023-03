Feesten in fabriek waar eens de stenen stonden: ‘Laatste keer binnenkijken bij De Vlijt’

,,De fabriek heeft een gigantisch lange historie. Mensen uit Winterswijk zijn tig keer langs het gebouw gereden, nu kunnen ze een laatste keer binnenkijken”, zegt medeorganisator Roy Heesen, tevens voorzitter van de Stichting VuurFestival.



Het idee voor het feest is spontaan ontstaan, zegt hij. ,,Iemand opperde: ‘Kunnen jullie niet iets doen daar?’ Het VuurFestival is voor het laatst dit jaar en dit is ook de laatste keer dat er iets kan bij de steenfabriek. ‘Dat past precies in jullie straatje’, werd er voor de grap bij gezegd.”



Heesen doelt op de aanstaande laatste editie van het VuurFestival met paasvuur in Meddo. Dat is dit jaar nog één keer, op 8 en 9 april.

‘Onvergetelijke avond’

De organisatie van het VuurFestival had er wel oren naar om ook het afscheid van de steenfabriek te markeren. ,,We willen de fabriek nog één keer in zijn kracht zetten, voordat die verdwijnt.”

De gemeente Winterswijk, die het terrein heeft aangekocht, reageerde positief. Met de brandweer is gekeken of aan de veiligheidseisen kon worden voldaan. De conclusie: niet alles is begaanbaar, maar een deel van het pand kan worden gebruikt voor een festival voor maximaal tweeduizend bezoekers.

Het moet volgens de organisatie een ‘onvergetelijke avond’ worden, een ‘geweldige show’ vol speciale effecten met een optreden van een van Nederlands beste coverbands. Om welke band het gaat, kan Heesen pas over enkele dagen prijsgeven. ,,Het is 99,9 procent rond, maar nog net niet helemaal.”

De kaartverkoop begint dinsdag 7 maart om 19.00 uur op vuurfestival.nl. Dan wordt ook het volledige programma bekendgemaakt.

18-plussers

Het zogeheten Vlijtfestival is alleen voor 18-plussers. ,,Dat is beter te regelen”, zegt Heesen, met het oog op de verkoop van alcoholhoudende drank. ,,En we denken ook dat een wat oudere generatie meer met de steenfabriek heeft dan de jongste jeugd.”

De steenfabriek staat al vanaf 1909 langs de Misterweg. Meer dan honderd jaar was de fabriek onderdeel van familiebedrijf Den Daas. In 2018 nam Wienerberger, een Oostenrijks bedrijf met achttien vestigingen in Nederland, de fabriek over. Dat was van korte duur. Het bedrijf bleek niet langer rendabel en sloot in 2022.

Winterwijk maakte vorig najaar bekend het terrein te willen kopen. Na de sloop wordt het een bedrijventerrein. Het is de bedoeling dat dat ten goede komt aan (Winterswijkse) ondernemers die meer ruimte nodig hebben.

Binnenkijken in de steenfabriek kan ook nog op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 15.00 uur. Dan is er een open dag in De Vlijt. Oud-medewerkers verzorgen die dag elk half uur rondleidingen in het fabrieksgebouw.

