Fel protest tegen afsluiting van Winterswijkse Markt voor verkeer en parkeren

Bewoonster gewond bij woning­brand in Enschede, katten meegenomen door dierenambu­lan­ce

Een vrouw is donderdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een brand in haar woning. Dit gebeurde in Enschede. Ze is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar twee katten zijn opgehaald door de dierenambulance.

2 februari