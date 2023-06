Foto’s voor de krant gingen vroeger met de trein naar de redactie: ‘Ze kennen mij allemaal, maar ik kan al die namen niet onthouden’

Flowerpo­wer na 50 jaar terug in de Achterhoek: ‘We geloofden in vrijheid, vrede en gelijkheid’

Amnesty Pop was vijftig jaar geleden één van de eerste muziekfestivals in de Achterhoek. Zaterdag 1 juli is de ‘reprise’ van dit ‘flowerpower’ feest in het openluchttheater van Winterswijk. Met drie bands die er destijds ook optraden.