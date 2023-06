Gaanderen krijgt dorpsverbinder die vrijwilligers en verenigingen bijeen moet brengen

Hey Girl: Gruppo Sportivo keert na 40 jaar met vrolijke muziek terug naar Eibergen

Beep beep love, Hey Girl of Disco really made it. Veertig jaar geleden trad de groep met deze vrolijke nummers al eens op bij De Huve in Eibergen. Vrijdag is de band te gast in het openluchttheater: Gruppo Sportivo.