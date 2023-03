Gelderland, lever nu eens mooie én inclusieve streken

Een noodzakelijke voorwaarde voor een democratie die niet alleen op papier goed werkt, is ‘goed burgerschap’: burgers die actief betrokken zijn én worden bij de samenleving en haar democratische processen.

Idealiter zou dit moeten gelden voor álle burgers, ook voor degenen die om wat voor reden dan ook drempels ervaren bij het participeren in de samenleving. Wanneer politici en bestuurders de eigen democratische beginselen serieus nemen, nemen zij automatisch ook een begrip als inclusie serieus.

Inclusie staat voor ‘insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten’, en begint met een daadkrachtige implementatie van diversiteitsbeleid.

Inclusie en diversiteit hebben tot nu toe echter nauwelijks aandacht gekregen van het provinciale bestuur in Gelderland. Dat is jammer want de provincie kan op dit gebied bij uitstek een sleutelrol spelen (als verbinder tussen steden, dorpen, kernen en wijken) en daarnaast een ondersteunende rol (richting gemeenten en burgerinitiatieven).

Volledig scherm Geert Wilders voerde deze maand al campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in Tiel. © Raphael Drent

Mooie woorden

Maar de provincie Gelderland bewandelt vooral de bekende weg: enkele mooie woorden op papier met niet of nauwelijks invulling in de praktijk. Bestuurders zijn vooral bezig met experts en uitvoerders van beleid in plaats van ook met burgers en hun belangenorganisaties te praten.

Deze in oppervlakte grootste provincie met al haar kennisinstituten, bijzondere bedrijvigheid, prachtige natuur én demografisch zeer pluriform samengestelde bevolking heeft echter veel meer in haar mars.

Denk daarbij aan urgente en belangrijke thema’s als de energietransitie, stedelijke ontwikkeling en natuurbeheer. Daarom moet inclusieve burgerschapsvorming, voor alle burgers dus, serieuze aandacht krijgen en niet alleen op papier of in de schoolbanken plaatsvinden.

De gehele bestuurlijke praktijk moet ervan doordrongen zijn. Het moet een rol hebben in de communicatie van de overheid naar burgers toe, door hen een oprecht luisterend oor te bieden bijvoorbeeld, of bij het doen van een beroep op burgers. Centraal staat hierbij het inzicht dat democratisch burgerschap eigenlijk niets meer of minder is dan mede-eigenaarschap zijn van de samenleving.

Verrekijkers

Tot nu toe is de provincie Gelderland niet in staat gebleken om de samenwerking met burgers en organisaties van de grond te krijgen bij het ontwikkelen van ‘loepen en verrekijkers’ om de vinger aan de pols te houden bij onze pluriforme samenleving. Het lijkt alsof de provincie vanuit een politiek-bestuurlijke bubbel regeert, waarin geen ruimte is voor oprechte aandacht voor participatie en inclusie.

Ook lijkt het daarmee de pluriformiteit van de bevolking en zelfs de eigen democratische waarden niet serieus te nemen. Hoogste tijd om te ontbubbelen dus. Omdat democratie van twee kanten komt, is het wellicht aan ons, participerende burgers, om daarin de eerste stap te zetten en de bubbel voorzichtig door te prikken tijdens de verkiezingen van 15 maart.

Laten horen

Met onze stem kunnen ook wij de kloof verkleinen en laten horen dat we de weg willen inslaan naar een echt inclusieve, transparante provincie. Een provincie waarin iedere Gelderlander, ongeacht achtergrond, sociaaleconomische positie, fysieke of psychische gesteldheid of wat dan ook, zich met trots een provinciaal kan noemen.

Ivan Wecke, politicoloog verbonden aan Bureau Wijland

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

