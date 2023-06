Geldschieters staan op bij De Graafschap: kapitaalinjectie moet tekort van 1 miljoen euro oplossen

De Graafschap schroeft zijn begroting fors terug en hoopt op die manier financieel weer gezond te worden. De Superboeren kunnen door de hulp van de geldschieters in de zomer wel de transfermarkt op voor twee of drie gerichte versterkingen. De Doetinchemse club hoopt komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie weer mee te strijden om een ticket voor de play-offs.