Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Winterswijk vandaag

Meer overnames in Twentse autowereld? ‘Als er een partij met geld begint te wapperen…’

Door de overname van BMW-dealer Broekhuis verdwijnt komende maand een bekende naam van de gevels van autozaken in Twente. En dat zal niet de laatste zijn, verwachten andere dealers uit deze regio. Over de onzekere toekomst van autobedrijven. „De aantallen die we moesten halen, die waren niet reëel meer.”