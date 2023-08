Gemeente legt sloop Nemaho-ter­rein stil voor rest van de week: ‘Dit complex staat niet voor niets op lijst waardevol­le gebouwen’

De sloop op het Nemaho-terrein aan het Zaagmolenpad in Doetinchem is door de gemeente voor de rest van de week stilgelegd. Of dit leidt tot het behoud van van de nog staande loodsen met de typerende ronde dakconstructie is de vraag.