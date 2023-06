Gevaarlijke fietsoversteek bij basisschool mogelijk helemaal op de schop na wéér een ongeluk: ‘Er moet snel wat gebeuren’

met video Streaker rent het veld op bij oefenduel tussen HSC'21 en Schotse Motherwell

Een streaker is dinsdagavond tijdens het oefenduel tussen HSC'21 en Motherwell het veld opgerend. Op beelden is te zien hoe de man poedelnaakt het veld van VV Reünie in Borculo oversteekt en daarmee de lachers op zijn hand krijgt.