GGNet wil de zorg terug in de wijken; ‘niet meer kijken naar wat er mis is met je’

Bij ernstige, psychiatri­sche crisis straks niet meer naar Doetinchem; kliniek van GGNet naar Warnsveld

GGNet sluit in 2024 de HIC-kliniek in Doetinchem voor mensen met een ernstige en acute psychiatrische crisis die in de Achterhoek en Liemers wonen. De zorg wordt straks op één centrale locatie in Warnsveld aangeboden. Ook de HIC-kliniek in Apeldoorn gaat dicht.