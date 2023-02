Grol is van slag en verliest met 3-0, monsterscore FC Winterswijk en Silvolde verliest na krankzinnig duel van concurrent

VIERDE DIVISIE B

Hoogland-RKZVC 2-1 (1-1). 0-1 Sjors Storkhorst, 1-1 Delano Esseboom 2-1 (pen.) Bas Wobbes

Het gehavende RKZVC, zonder Joey Belterman, Remco van Leeuwen en Sven Jurjus, begon geweldig in Amersfoort. In de zesde minuut opende Sjors Storkhorst vanuit de middencirkel de score door de bal over de Hoogland-doelman te schieten. Drie minuten later had RKZVC de marge kunnen verdubbelen, maar raakte Sem Jansen de paal.

Na 35 minuten kwam Hoogland langszij. In de 74ste minuut kreeg de thuisclub een strafschop die werd benut door Bas Wobbes: 2-1. ,,Als je kijkt naar het wedstrijdbeeld is de nederlaag terecht", aldus trainer Arjen Nijman van RKZVC. ,,Maar als Sem Jansen net na de 0-1 niet op de paal schiet maar 0-2 scoort, had ik het nog wel willen zien. Je kon wel zien dat we Remco van Leeuwen (geschorst) misten, want we hadden moeite om de organisatie te houden.”

Unitas’30-Silvolde 4-3 (2-1). 1-1 Max Tamboer, 2-2 en 2-3 Gijs Hakvoort.

Silvolde beleefde een krankzinnige middag in Etten-Leur. Bij een 2-2 stand kreeg Roel Gebbinck in de 68ste minuut zijn tweede gele kaart en moest Silvolde met tien man verder. Desondanks scoorde Gijs Hakvoort de 2-3 door de bal van veertig meter over de Unitas-doelman te schieten.

In de 77ste minuut scoorde Unitas de 3-3 en vanaf de aftrap werd het zelfs 4-3. De wedstrijd werd in de slotfase door de scheidsrechter nog even stilgelegd, maar uiteindelijk bleef het 4-3. Een dure nederlaag, want Unitas'30 staat nu dertiende en heeft twee punten meer dan nummer veertien Silvolde.

,,Na de tweede gele kaart voor Roel Gebbinck kregen we het zwaar", stelde Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Ik vond het te zwaar bestraft. De arbitrage was de hele wedstrijd in ons nadeel. We hebben er niet door verloren, maar het niveau was laag. Je verwacht op dit niveau kundige en fitte mensen, maar het was niveau onderbond. Dieptepunt vond ik nog dat de scheidsrechter (G. Verhoeve, red.) onze speler Mike van Aken aanvloog. Die protesteerde omdat hij was nagetrapt maar zelf de gele kaart kreeg. Ik wil de beelden daarvan nog wel terugzien.”

EERSTE KLASSE D

FC Winterswijk-Berghem Sport 6-0 (3-0). 1-0 Martijn Veldhuis, 2-0 Robin Katier, 3-0 Martijn Veldhuis, 4-0 Kay Klein Tank, 5-0 Martijn Veldhuis, 6-0 Kay Klein Tank.

FC Winterswijk boekte een eenvoudige overwinning op de laaggeklasseerde Brabanders. ,,Vijf minuten na rust werd het 4-0 en toen was de wedstrijd helemaal gelopen", zei trainer Martijn Beltman. ,,We hadden ook wel met 8- of 9-0 kunne winnen. Daar hebben we de kansen voor gehad. Maar ik ben wel tevreden. Winst was het enige dat telde, want nu doen we weer mee.”

FC Winterswijk heeft 27 punten uit veertien duels. Dat zijn er vier minder dan koploper SC Bemmel.