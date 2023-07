Haast niemand in de Liemers klopt bij de gemeente aan voor een energietoeslag

met video Stormcha­ser Wouter van Bernebeek legt supercell vlakbij Winters­wijk vast: ‘Monster­lijk’

Hij heeft al heel wat voorbij zien schuiven aan het firmament. Wouter van Bernebeek is dan ook niet voor niets stormchaser. Als de storm loos gaat en veel mensen zich binnen verschuilen, gaat hij juist op pad. Dit keer was hij in Oost-Nederland omdat de code-oranjestorm zich daar zou melden. Bij Winterswijk had hij beet.