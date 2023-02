Han heeft het helemaal gehad met het CBR • Profwielrenner schiet kat minister dood

POPULAIR STAP-BUDGET LOOPT UIT OP FIASCO | De inschrijfprocedure voor het bekritiseerde STAP-budget voor scholing en ontwikkeling is dinsdagochtend uitgelopen op een totaal fiasco. Het UWV kampt met een grote technische storing die volgens het loket niet op korte termijn opgelost kan worden. Mensen stonden urenlang tevergeefs in de online wachtrij en konden daardoor fluiten naar 1000 euro subsidie.



EIGENAAR VAKANTIEPARK MET HUISVESTEN ARBEIDSMIGRANTEN | Eigenaar Willem Stel van het vakantiepark Noordijkerveld huisvest geen arbeidsmigranten meer. „Ik ben er klaar mee.” Dat zegt hij na een tweede inval van de politie en de gemeente Berkelland. „Ik bied die mensen tenminste fatsoenlijk onderdak. Als Berkelland dat niet wil? Prima!”

‘MIJN LEVEN IS IN ÉÉN KLAP VOORBIJ’ | Er was slechts één klap op zijn hoofd voor nodig. Toine Buijtels (55) uit ligt al meer dan een week in het ziekenhuis met een dwarslaesie, nadat hij voor de parkeergarage Sint Jan tijdens het carnavalsweekend in Den Bosch werd aangevallen. ,,Ik voel vanaf mijn middel tot mijn voeten bijna niks meer”, vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed.

Volledig scherm Agnes Boer © Privéfoto

AGNES’ BABY LEEFDE DRIE DAGEN | In 2016 raakt ze ongepland zwanger: ,,Hannah was pas negen maanden toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Omdat we geen wens hadden voor een tweede, was dat even schakelen. Maar al snel waren we erg blij. Niets wees erop dat het niet goed zou aflopen.”

GROOTHANDEL MAKRO OPENT WEBWINKEL | Dinsdag lanceerde de verlieslatende groothandelsketen Makro Nederland een horecawebshop voor niet-levensmiddelen. Opvallend: om daar te winkelen is de aloude Makro-pas niet nodig.

DRIE KEER ZAKTE HAN VOOR ZIJN MOTORRIJBEWIJS EN NU IS HIJ HET BEU | Han Meijer (52) vindt zichzelf een uitstekende chauffeur met een goed inzicht. „Dik 32 jaar schadevrij hè. Een bak aan ervaring.” Toch zakte hij drie keer voor zijn motorrijbewijs. Meijer denkt aan doorgestoken kaart en heeft een klacht ingediend bij het CBR.

Volledig scherm Antonio Tiberi © Cor Vos

PROFWIELRENNER (21) SCHIET KAT VAN MINISTER DOOD | Antonio Tiberi (21) is veroordeeld tot het betalen van een boete van 4000 euro voor het doodschieten van de kat van een minister uit San Marino. De wielrenner van Trek-Segafredo bekende dat hij met een luchtbuks vanuit zijn raam had geschoten op het dier. Zijn werkgever heeft hem voor twintig dagen geschorst.

PROFLICENTIE VITESSE IN GEVAAR | Vitesse dreigt komend seizoen dakloos te worden. De rechter stelt de eredivisionist in het ongelijk in een kort geding over het gebruik van stadion GelreDome. Het huurcontract loopt in september af. De proflicentie van de club is nu in gevaar.

DEZE MENSEN HEBBEN EEN ZELDZAME ZIEKTE | Naar schatting een miljoen mensen hebben een zeldzame ziekte. Vandaag, op de Zeldzameziektedag, wordt aandacht gevraagd hiervoor. Aan het woord: vier mensen die iets hebben wat bijna niemand heeft. ,,Mensen staren soms wel even naar mijn grote handen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.