Helene Fischer terug naar Gelredome • Mien (62) zoekt wanhopig naar zoon

JAN D. REED FIETSSTER MARTHE (23) DOOD | ,,Ik schaam me kapot.” Een 25-jarige man uit Belgische Roeselare stamelde het tot vijf keer toe in de politierechtbank. Vorig jaar reed hij in zijn stad de 23-jarige Marthe Hanssens dood. Jan D. was dronken en had cannabis gebruikt. Hoewel onder meer zijn vriendin hem had gesmeekt dat niet te doen, stapte hij toch in zijn wagen.

RADBOUDUMC VERRAST DOOR BERICHTEN OVER RIPDEAL MET ‘PERSONEELSLID’ | Het Radboudumc wist tot voor kort niets van een mislukte drugsdeal op het parkeerterrein van het ziekenhuis in Nijmegen waarbij een zogenoemde medewerker 15 kilo cocaïne zou hebben ontvreemd. De transactie leidde tot de ontvoering en foltering van Henry W. uit Heumen, zo stelt misdaadjournalist John van den Heuvel.

GEWONDEN DOOR FRONTALE BOTSING | Op de Provinciale Weg (N338) in Doesburg zijn dinsdagochtend twee personen gewond geraakt door een harde frontale botsing tussen twee personenauto’s. Een traumahelikopter met een gespecialiseerde arts landde in de buurt om medische assistentie te verlenen. Op beelden is te zien dat de impact fors is geweest.

MOGELIJK WEER GEVAL VAN FEMICIDE | Nijmegen is zondag opgeschrikt door naar het nu lijkt een geval van femicide: ‘vrouwenmoord’. Het staat niet op zich: in heel Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord door haar (ex-)partner.

TOEKOMST THE VOICE OF HOLLAND NOG ONZEKER | RTL kan voorlopig nog niets zeggen over een eventuele terugkeer van The Voice of Holland. De zender reageert daarmee op het nieuws dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow. ‘We vinden het goed en belangrijk dat het OM de aangiften naar aanleiding van The Voice of Holland zorgvuldig heeft onderzocht en dat er duidelijkheid is over de volgende stappen’, aldus RTL.

HELENE FISCHER KOMT NAAR GELREDOME | De Duitse zangeres Helene Fischer keert terug naar GelreDome. Voor haar Rausch Live Tour geeft zij woensdagavond 13 september een optreden in het stadion in Arnhem. Fischer is een grote naam in Europa en bekend van nummers als Atemlos durch die Nacht en Herzbeben.

MAN VEROORDEELD VOOR STIEKEM AFDOEN CONDOOM | Een 28-jarige Rotterdammer is door de rechter veroordeeld omdat hij in de zomer van 2021 stiekem zijn condoom afdeed tijdens de seks. De uitspraak is historisch: nooit eerder werd in Nederland iemand voor zo’n vergrijp gestraft. De man had twee weken geleden de dubieuze primeur om als allereerste terecht te staan vanwege stealthing, oftewel het stiekem afdoen van een condoom tijdens de seks.

VITESSE EN STADIONEIGENAAR NADEREN AKKOORD | Er lijkt snel duidelijkheid te komen over het gebruik van GelreDome door Vitesse, voor volgend voetbalseizoen. De gesprekken tussen de stadioneigenaar en de voetbalclub moeten ‘op korte termijn tot nieuws leiden’. Dat onthulden raadslieden van beide partijen dinsdagochtend bij de Arnhemse rechtbank.

MIEN ZOEKT WANHOPIG NAAR ZOON | Waar is mijn jongen? De 62-jarige Mien Omlo gaat met die vraag naar bed en staat er mee op. Al negen maanden lang wordt haar zoon Johan (42) vermist en heeft ze naar hem gezocht. Het spoor lijkt te zijn doodgelopen, maar van opgeven wil de Vlaardingse niet weten. Want voor Mien staat één ding vast: ,,Mijn zoon leeft nog. Ik voel het.”

AFSCHEID VAN DJ RONNIE | Plaatjes draaien is de passie van DJ Ronnie, al dertig jaar. Maar nu is Ronnie Arts (52) uit Wijchen gestopt. Hij is ongeneeslijk ziek. Nog maar vier weken geleden hoorde hij dat hij galblaaskanker heeft, met uitzaaiingen op de lever. Na een emotioneel afscheid van zijn collega’s en fans, wil hij nu vooral tijd doorbrengen met zijn dierbaren. ,,Ik heb lopen boeven op de etherfrequentie.”

RADDRAAIERS VERNIELEN DISCOBUS | Het moest een leuke discorit worden voor een groepje jongelui uit de regio Salland. Een zoals taxichauffeur Teun Stevens (75), onder het uitgaanspubliek beter bekend als ‘De Neuze’, er al zoveel verzorgde. Maar een stel raddraaiers vond het zaterdagnacht nodig om vernielingen aan te brengen aan het interieur van zijn discobus. Ook sneuvelde er een raam. Schade: zo’n 3000 euro. ‘Slopen betekent dokken.’

SOPHIE'S TAFELTJE BLIJFT LEEG NA TRAGISCH ONGEVAL | Zeven jaar lang zaten ze iedere dag bij de 10-jarige Sophie in de klas. Nu is haar stoeltje leeg en branden er kaarsjes bij de foto op haar tafeltje in het klaslokaal. Soms loopt er een klasgenootje naar dat tafeltje en legt een knuffel neer.

