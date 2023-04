Henny (79) en Annemieke (80) uit Doesburg bouwen nog een school in Afrika: ‘Is een bijzondere beleving’

fotoserie Monumenta­le Buick mag wel naar buiten, Wims gele Opel Manta niet: ‘We zijn mooiweer­rij­ders’

Een Buick uit Amerika, bouwjaar 1929, is hét pronkstuk van het internationaal oldtimerevenement 2023 in Aalten. De Buick Master Six Sport Phaeton Model 55 is eigendom van Han Sak en Martin ten Voorde uit Haaksbergen. De Winterswijkse Oldtimer Club (WOC) opende het seizoen op het terrein van Suzie’s Farm in Aalten. ,,We zijn allemaal mooiweerrijders.’’