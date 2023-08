‘Het gaat niet om mijn of jouw gelijk’; op de fiets door Winterswijk met Joris Bengevoord

Acht van de negen burgemeesters in de Achterhoek zitten inmiddels langer dan zes jaar op hun post. Tijd voor een goed gesprek tijdens een fietstocht langs locaties die grote impact hebben op hun tijd als burgemeester. Vandaag route 6, met Joris Bengevoord door Winterswijk. Over het SKB, elkaar vast blijven houden en in korte broek naar het Volksfeest (of niet).

Het Vrijheidspark is volgens Bengevoord een logische eerste stop. ,,Hier vieren we elk jaar de vrijheid. Ik kan me nog goed herinneren dat we hier een paar dagen na de Russische inval in Oekraïne stonden. Allemaal met kaarsjes in de hand, staand op de betonnen rand als teken van vrede. Ik krijg er nog kippenvel van als ik daar aan denk.”

Volledig scherm Joris Bengevoord op het Vrijheidspark, inmiddels autovrij. ,,Het is voor veel mensen even wennen, maar ik ben blij met het resultaat." © DG

De afgelopen jaren is veel tijd en geld gestoken in het opknappen van het Vrijheidspark met extra ruimte voor de monumenten en een natte speeltuin voor de kinderen. Misschien wel het belangrijkste verschil met vroeger: het park is uiteindelijk autovrij gemaakt. ,,Niet iedereen is daar gelukkig mee, realiseer ik me. Maar volgens mij is het vooral een kwestie van wennen voor de automobilisten. Hier werd soms echt hard gereden. Levensgevaarlijk.”

Nieuwe toekomst

Volledig scherm Joris Bengevoord is in z'n nopjes met het oude raadhuis in het centrum van de stad. © DG

De tweede stop is nog geen vijftig meter verderop. Het oude gemeentehuis. ,,Een pareltje", vindt Bengevoord. ,,En dan te bedenken dat dit gemeentehuis op het punt stond afgestoten te worden. Daar kan ik me nu niks meer bij voorstellen. Hier vinden raadsvergaderingen plaats, maar het is ook een inspiratiepunt voor de VVV en er wordt les gegeven door het Grensland College. Allemaal zaken waar ik zelf best trots op ben. Natuurlijk heeft het geld gekost. Dat was ook best even een ding binnen de raad, maar uiteindelijk zijn we allemaal blij dat we dit gemeentehuis hebben kunnen behouden.”

Verbazing over plannen

Volledig scherm Het SKB is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in Winterswijk en de Oost Achterhoek. Op de foto met voorzitter Wim Aalderink van de stichting Vrienden van het SKB. © DG

Een logische stop. Het ziekenhuis SKB. Enkele jaren geleden werd plotseling bekend dat het fusieziekenhuis plannen had om de IC en de geboortezorg weg te halen uit Winterswijk. ,,Ik weet het nog goed. Ik zat 's avonds thuis op de bank toen ik een telefoontje kreeg van het ziekenhuisbestuur. ‘Dit zijn onze plannen en morgen maken we het bekend aan de buitenwereld.’ Ik viel van mijn bank van verbazing. Nee, ik wist hier niks van en dat mag je best vreemd noemen. De communicatie was niet echt op orde, zeg maar.”

Wat er vervolgens gebeurde, vult Bengevoord nog altijd met trots. ,,Winterswijk stond op. In no-time ontstond een protestbeweging, die breed werd gedragen. Overal hingen posters tegen de plannen. Dat vond ik echt heel bijzonder."