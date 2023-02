Hond Nozem mag mee het SKB ziekenhuis in als medicijn tegen angst en verdriet voor Kaat (17): ‘Hij troost mij’

Enschedeër (27) verdacht van grootscha­li­ge illegale vuurwerk­han­del weer vrij, ‘Volledig terecht’

De 27-jarige Enschedeër die wordt verdacht van grootschalige handel in illegaal vuurwerk mag naar huis. De rechtbank in Rotterdam besloot dinsdag dat de man zijn berechting in vrijheid mag afwachten. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht hij via Duitsland verboden vuurwerk aan ‘huisvaders en illegale handelaren’.

