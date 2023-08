Horeca-afperser uit Geldermalsen sloeg bij veel meer ondernemers toe: ‘Ook bij juwelier en kapsalon’

update 20-jarige vrouw zwaarge­wond door neerstor­tend betonblok van 500 kilo

Een 20-jarige vrouw is zaterdagmiddag in het Duitse Schöppingen zwaargewond geraakt doordat een betonblok van 500 kilo op haar stortte. Dat blok raakte los van een hei-installatie waarmee de vrouw schuttingpalen de grond in aan het slaan was.