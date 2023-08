‘Ik wil geen duizend bezoekers op het kasteel’: curator failliet Slangenburg twijfelt over kijkdag

met video Sprookjes­hu­we­lij­ken gered: tóch trouwfees­ten op Kasteel Slangen­burg na faillisse­ment

De bruidsparen die in onzekerheid zaten of hun sprookjeshuwelijk kon doorgaan op Kasteel Slangenburg in Doetinchem zijn gerustgesteld. Hun trouwfeest bij het iconische kasteel kan gewoon gehouden worden. Dat laat waarnemend curator Vincent Jongerius weten.