Internationaal gezochte man aangehouden in Winterswijk

Het zou gaan om een Oekraïense misdadiger die uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau is ontsnapt. De verdachte bedreigde op 31 oktober in Vreden (vlakbij Winterswijk) een automobilist met een stanleymes. De bestuurder werd gedwongen uit te stappen en de Oekraïner is er daarna met de auto vandoor gegaan. Die wagen is recent in Renkum teruggevonden. Sindsdien was hij voortvluchtig.