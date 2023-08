Is dit niet het moment Kasteel Slangenburg terug te geven aan de familie Passmann?

UPDATE | MET VIDEO Vrouw (67) komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Hengelo

Op de Bronkhorsterstraat in het Gelderse Hengelo is dinsdag de 67-jarige bestuurster van een auto bij een eenzijdig ongeval om het leven gekomen. De automobiliste uit Hengelo botste in een flauwe bocht tegen een boom en kwam aan de overkant van de weg tot stilstand.