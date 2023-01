Jan Pleiter neemt in Winterswijk raadszetel over van Erwin te Selle: ‘Ik ben van het vragen stellen’

Pleiter, voorzitter van de marktvereniging, is al sinds vorig jaar maart commissielid namens Winterswijks Belang. Nu Te Selle weggaat, schuift hij door naar de raad. ,,We moeten als partij een stip op de horizon durven zetten en een krachtige stem laten horen”, is het voornemen van Pleiter.

Of hij ook het fractievoorzitterschap overneemt, is nog onduidelijk. De andere zetel van Winterswijks Belang, dat vorig jaar een enorme nederlaag leed bij verkiezingen, wordt bezet door Tim Jonker. ,,We gaan volgende week beslissen wie fractievoorzitter wordt”, aldus Pleiter.

Wel heeft hij inmiddels besloten af te treden als voorzitter van de marktvereniging. ,,Ik wil niet het verwijt krijgen met twee petten op te zitten.” Pleiter wordt opgevolgd door Niek Oonk, die met dierbenodigdheden op de markt staat en al jaren bestuurslid is van de markvereniging.

Cultuurverandering

Zelf wil Pleiter als raadslid een cultuurverandering in gang proberen te zetten. ,,Iedereen is altijd heel goed in een eigen mening ventileren. Maar dat is vaak eenrichtingsverkeer. Ik ben er zelf meer voor om meteen de vraag erbij te stellen: maar hoe dan wel? Dan krijg je een dialoog.”

Hij noemt twee belangrijke kwesties in Winterswijk: het heringerichte Vrijheidspark waar geen verkeer meer door kan en het cultuurcentrum Wooow dat als ‘te duur’ wordt bestempeld. ,,Ik vind dat je dan oplossingsgericht moet kijken wat er beter kan of hoe het anders moet.”

Hij hoopt dat Winterswijks Belang uit de schaduw treedt van de nieuwkomers Morgen en Voor Winterswijk, die bij de vorige verkiezingen veel zetels hebben gewonnen. WB zakte van vijf naar twee zetels, terwijl Voor Winterswijk vijf zetels won en Morgen drie.

Pleiter zegt ‘trots’ te zijn op het aanstaande raadslidmaatschap. Donderdag 27 januari zal hij tijdens de raadsvergadering officieel worden beëdigd.

Werk en raad niet meer te combineren

Te Selle laat uit Polen weten dat hij zijn werk voor lichtfabrikant Signify niet meer kon combineren. ,,Ik werk week op, week af in Polen. Als ik dan een week thuis in Winterswijk was, was ik enorm druk met alles.”

Hij is de enige Winterswijkse werknemer van Signify die bij het bedrijf in dienst is gebleven, nadat vorig jaar de fabriek in Winterswijk sloot en 94 mensen werden ontslagen. ,,Ik dacht eerst dat het tijdelijk was, maar het lijkt er nu op dat het structureel wordt. Dus ik moest een keuze maken, hoe jammer ik het ook vind. Want ik zat met veel plezier zestien jaar in de raad voor Winterswijks Belang.”

