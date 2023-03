Kiezer stemt vanuit diep wantrouwen, gooit BBB direct in het diepe

Ruim 9700 stemmen voor BBB in Bronck­horst, partij met afstand de grootste

De verkiezingswinst van Caroline van der Plas is enorm in Bronckhorst. Met ruim 9000 stemmen, goed voor 44,6 procent, is de partij met afstand de grootste geworden. CDA en VVD leveren beide ruim 10 procent in.