Kinderen genieten intens van schoolschaatsen in Winterswijk: ‘Yes! Alle lessen geschrapt’

,,Veel belangrijker dan een lesje taal of rekenen. We hebben alle planningen op school aan de kant geschoven.” Zelf had ze ook graag de schaatsen ondergebonden, maar durfde dat vanwege haar zwangerschap toch niet aan.

Glunderen van oor tot oor

Stijn (11) uit groep 7 demonstreert hoe goed hij kan schaatsen. Hij glundert van oor tot oor. Als ervaren BMX’er doet hij niets liever dan sporten. Niet al zijn klasgenootjes hadden schaatsen, maar die vermaakten zich ook zonder prima op de krabbelbaan met sleetjes en stoelen. De 15-jarige Lot, die op Schaarsvoorde zit, schaatste zo weg. ,,Ik schaats al van jongs af aan. Ik ben hier ook wel vaker op deze baan.” Want behalve de basisscholen waren ook de middelbare scholen uitgenodigd. Het Gerrit Komrij College liet weten niet zo snel te kunnen schakelen. In tegenstelling tot Schaarsvoorde, die de klassen gewoon ijsvrij had gegeven.

Witte coating

Het was de ijsmeesters in Winterswijk weer gelukt in een nacht vorst een ijslaag van 1 centimeter te creëren. ,,We konden pas rond elf uur ’s avonds beginnen, toen pas was het asfalt tot het nulpunt afgekoeld”, vertelt Van Prooije.



Zijn wens blijft om het zwarte asfalt, dat veel zonwarmte absorbeert, van een witte coating te voorzien. ,,Het was vannacht gelukkig prachtig helder, waardoor we in zeven uur tijd veel laagjes konden aanbrengen. Om 06.00 uur hadden we al 1 centimeter ijs.”



De baan gaat donderdag naar alle waarschijnlijkheid ook weer open.