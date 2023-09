Twijfel in Haaksber­gen over neutrale Ten Broeke bij besluit zoutwin­ning: ‘Hij moet alle ruis wegnemen’

Han ten Broeke licht maandagavond zijn rol als ‘procesbegeleider’ zout toe in de gemeenteraad van Haaksbergen. In die sessie moet het voormalige VVD-Kamerlid de ruis over zijn neutraliteit en onafhankelijkheid uit de weg ruimen. Daarover is twijfel ontstaan.