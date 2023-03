Liemerse vlag ‘bij gelegenheid’ in top bij stadhuis Doetinchem: ‘De Huet en Wijnbergen liggen in de Liemers’

update | met video Dode bij ernstig ongeval op N18 bij Lievelde, weg weer vrij na onderzoek en bergings­werk­zaam­he­den

Bij een ongeval op de N18 tussen Lichtenvoorde en Groenlo is de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen. De auto kwam in botsing met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en is voor controle naar het ziekenhuis.